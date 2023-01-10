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У США завершили розслідування у справі Трампа про втручання у вибори

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Велике журі штату Джорджія, яке розслідує справу колишнього президента США Дональда Трампа через втручання у вибори, завершило роботу. Про це УНН повідомляє з посиланням на Axios.

У США завершили розслідування у справі Трампа про втручання у вибори

В опублікованому наказі суддя Роберт МакБерні написав, що колегія завершила свою роботу і має бути розпущена. Але незрозуміло, чи буде оприлюднений остаточний звіт.

Розслідування перевіряло причетність колишнього президента та/або його союзників до злочинних спроб скасувати результати президентських виборів 2020 року в Джорджії.

Цитата

«Суд дякує великим присяжним за їх відданість справі, професіоналізм і значну відданість часу й уваги цьому питанню», — сказав МакБерні в ухвалі.

МакБерні призначив слухання на 24 січня для юристів і ЗМІ, щоб провести дебати, чи слід тримати звіт у секреті чи оприлюднити.

Спеціальне велике журі не може виносити обвинувальні висновки, але замість цього може видати остаточний звіт з рекомендаціями щодо дій, які необхідно вжити.

З червня Спеціальне велике журі заслухало десятки свідків, включаючи численних близьких соратників Трампа, таких як колишній мер Нью-Йорка і адвокат Трампа Руді Джуліані та сенатор Ліндсі Грем з Південної Кароліни та інші чиновники різних рівнів.

Розслідування стартувало на початку 2021 року, після того, як з'явився запис телефонної розмови між Трампом і Раффенспергером від 2 січня 2021 року. Під час цієї розмови Трамп припустив, що керівник виборчої комісії штату може «знайти» голоси, необхідні для його перемоги штаті.

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«Я просто хочу знайти 11 780 голосів, що на один більше, ніж у нас є. Тому що ми виграли штат», - сказав тоді Трамп.

Додамо

Міністерство юстиції також проводить широкомасштабне розслідування зусиль, спрямованих на скасування результатів виборів 2020 року і практики збору коштів комітетом політичних дій Трампа.

У грудні 2022 року комітет Палати представників, який розслідував заколот 6 січня 2021 року, у своєму підсумковому звіті стверджував, що Трамп брав участь у «багатокомпонентній змові» з метою скасування законних результатів президентських виборів 2020 року і не вжив заходів, щоб зупинити своїх прихильників від нападу на Капітолій. Звіт завершив 18-місячне розслідування щодо колишнього президента та нападу Капітолій. У звіті йдеться про необхідність недопущення аби Трамп або хтось інший із причетних до заколоту, змогли в майбутньому обіймати якісь посади у державній цивільній чи військовій сферах. 

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