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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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В США завершили расследование по делу Трампа о вмешательстве в выборы

Киев • УНН

 • 676715 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Большое жюри штата Джорджия, которое расследует дело бывшего президента США Дональда Трампа из-за вмешательства в выборы, завершило работу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Axios.

В США завершили расследование по делу Трампа о вмешательстве в выборы

В опубликованном приказе судья Роберт МакБерни написал, что коллегия завершила свою работу и должна быть распущена. Но непонятно, будет ли обнародован окончательный отчет.

Расследование проверяло причастность бывшего президента и/или его союзников к преступным попыткам отменить результаты президентских выборов 2020 года в Джорджии.

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«Суд благодарит великих присяжных за их преданность делу, профессионализм и значительную преданность времени и вниманию в этом вопросе», — сказал МакБерни в постановлении.

МакБерни назначил слушания на 24 января для юристов и СМИ, чтобы провести дебаты, следует ли держать отчет в тайне или обнародовать.

Специальное большое жюри не может выносить обвинительные заключения, но вместо этого может выдать окончательный отчет с рекомендациями относительно действий, которые необходимо предпринять.

С июня Специальное большое жюри заслушало десятки свидетелей, включая многочисленных близких соратников Трампа, таких как бывший мэр Нью-Йорка и адвокат Трампа Руди Джулиани и сенатор Линдси Грэм из Южной Каролины и другие чиновники разных уровней.

Расследование стартовало в начале 2021 года, после того, как появилась запись телефонного разговора между Трампом и Раффенспергером от 2 января 2021 года. Во время этого разговора Трамп предположил, что руководитель избирательной комиссии штата может «найти» голоса, необходимые для его победы в штате.

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«Я просто хочу найти 11 780 голосов, что на один больше, чем у нас есть. Потому что мы выиграли штат», - сказал тогда Трамп.

Добавим

Министерство юстиции также проводит широкомасштабное расследование усилий, направленных на отмену результатов выборов 2020 года и практики сбора средств комитетом политических действий Трампа.

В декабре 2022 года комитет Палаты представителей, расследовавший мятеж 6 января 2021 года, в своем итоговом отчете утверждал, что Трамп участвовал «в многокомпонентном заговоре» с целью отмены законных результатов президентских выборов 2020 года и не принял мер, чтобы остановить своих сторонников от нападения на Капитолий. Отчет завершил 18-месячное расследование в отношении бывшего президента и нападения на Капитолий. В отчете говорится о необходимости недопущения чтобы Трамп или кто-то другой из причастных к мятежу, смогли в будущем занимать какие-то должности в государственной гражданской или военной сферах. 

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