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У США затримали військового, який хотів воювати в Україні та підірвати велике ЗМІ

У США затримали військового, який хотів воювати в Україні та підірвати велике ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США заарештувало військовослужбовця, який обговорював плани нападу на велику американську новинну мережу, ділився в інтернеті докладними інструкціями про те, як виробляти вибухівку, і припустив, що потенційною метою може бути кандидат у президенти від Демократичної партії. Також він висловлював бажання поїхати в Україну, щоб воювати на боці ультраправого угруповання, передає УНН із посиланням на The New York Times.

Повідомляється, що затриманий - військовослужбовець Джарретт Вільям Сміт, призначений у Першу піхотну дивізію в Форт-Райлі, штат Канзас.

24-річний Сміт був заарештований у минулі вихідні, в понеділок йому пред'явили звинувачення. Якщо його визнають винним, йому загрожує до 20 років в'язниці.

Перш ніж вступити на службу в армію, Сміт висловив бажання воювати в Україні на боці ультраправого угруповання. За словами ФБР, про це свідчить його листування у соціальних мережах з іншою людиною, яка їздила в Україну.

"Якщо я не зможу знайти місце в Україні до жовтня, я піду в армію. Воювати - це те, що я хочу робити", - написав він у червні 2016 року. Він вступив в армію в наступному році.

В останні місяці Сміт ділився у соціальних мережах конкретними інструкціями про те, як зробити бомбу, повідомили правоохоронці. За їх словами, у серпні він обговорював план з організації нападу на території Сполучених Штатів і заявив, що шукає інших "радикалів".

Крім того, одного разу він запропонував напасти на штаб-квартиру неназваного "великого новинного каналу" за допомогою машини, повної вибухових речовин.

Сміт також згадав представника Демократичної партії США Бета О'Рурка в одній з розмов.

Так, коли інформатор ФБР запитав Сміта, чи є в Техасі хтось, хто заслуговує "пожежі, руйнування і смерті", той відповів: "крім Бета?".

"Я знаю не так вже й багато людей, смерть яких могла б настільки змінити ситуацію", - написав він.

За словами представників ФБР, Сміт визнав, що регулярно давав інструкції про те, як створювати вибухові речовини в онлайн-чатах, навіть коли інші казали, що планують використовувати цю інформацію для завдання шкоди людям.

Пізніше він заявив, що зробив так, щоб викликати "хаос".

Як повідомляв УНН, 18 вересня в Києві озброєний чоловік пригрозив підірвати міст Метро через Дніпро.

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