В США задержали военного, который хотел сражаться в Украине и подорвать крупное СМИ

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Федеральное бюро расследований (ФБР) США арестовало военнослужащего, который обсуждал планы нападения на крупную американскую новостную сеть, делился в интернете подробными инструкциями о том, как производить взрывчатку, и предположил, что потенциальной целью может быть кандидат в президенты от Демократической партии. Также он высказывал желание поехать в Украину, чтобы сражаться на стороне крайне правой группировки, передает УНН со ссылкой на The New York Times.