У США загрози про напад за тиждень отримали 8 магазинів Walmart

CNN навела дані влади про помилкові тривоги, евакуацію покупців і погрози розправи в тому числі в Вінтер-Парку і окрузі Хіллсборо (Флорида), двох містах штату Техас і в двох містах штату Міссурі.

Нагадаємо, у США заарештували чоловіка через погрози влаштувати стрілянину в торговому центрі.