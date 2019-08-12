У США загрози про напад за тиждень отримали 8 магазинів Walmart
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Не менш восьми магазинів американської торгової мережі Walmart отримали протягом цього тижня загрози про збройний напад. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
CNN навела дані влади про помилкові тривоги, евакуацію покупців і погрози розправи в тому числі в Вінтер-Парку і окрузі Хіллсборо (Флорида), двох містах штату Техас і в двох містах штату Міссурі.
Нагадаємо, у США заарештували чоловіка через погрози влаштувати стрілянину в торговому центрі.