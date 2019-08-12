В США угрозы о нападении за неделю получили 8 магазинов Walmart
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Не менее восьми магазинов американской торговой сети Walmart получили в течение этой недели угрозы о вооруженном нападении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
CNN привела данные властей о ложных тревогах, эвакуациях покупателей и угрозах расправы в том числе в Винтер-Парке и округе Хиллсборо (Флорида), двух городах штата Техас и в двух городах штата Миссури.
Напомним, в США арестовали мужчину за угрозы устроить стрельбу в торговом центре.