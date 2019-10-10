У США заарештований співробітник розвідки за передачу секретних даних ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. У США прокуратура заарештувала співробітника розвідуправління міністерства оборони Генрі Фріза за передачу секретної інформації журналістам. Про це повідомляє Радио Свобода, передає УНН.
Обвинувачений передавав репортерам дані, пов'язані з національною безпекою, в 2018 і 2019 роках. Інформація нібито стосувалася систем озброєння неназваної іноземної держави і була використана в не менше ніж восьми новинних статтях.
Фриз, імовірно, перебував в романтичних стосунках з одним з двох журналістів, яким передавав дані, говориться в обвинувальному висновку. ФБР перехоплювало його телефонні розмови і двох репортерів, а також мало доступ до їх особистого листування у Twitter.
Міністерство юстиції заявило, що не буде публічно називати імена журналістів, засоби масової інформації, в яких вони працюють, і країну, якої стосувалася секретна інформація.
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Генрі Фриз працював аналітиком контртерористичного відділу розвідуправління оборонного відомства США. Його заарештували в середу вранці, коли він приїхав на роботу. Фризу загрожує до 20 років позбавлення волі.
За даними представника прокуратури, Міністерство юстиції Сполучених Штатів звинуватило шість чоловік у витоку даних за останні два роки.
Нагадаємо, Трамп звинуватив Пелосі в державній зраді і запропонував оголосити їй імпічмент.