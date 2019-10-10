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В США арестован сотрудник разведки за передачу секретных данных СМИ

Киев • УНН

 • 8785 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. В США прокуратура арестовала сотрудника разведуправления министерства обороны Генри Фриза за передачу секретной информации журналистам. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.

В США арестован сотрудник разведки за передачу секретных данных СМИ

Обвиняемый передавал репортерам данные, связанные с национальной безопасностью, в 2018 и 2019 годах. Информация якобы касалась систем вооружения неназванного иностранного государства и была использована в не менее восьми новостных статьях.

Фриз, вероятно, находился в романтических отношениях с одним из двух журналистов, которым передавал данные, говорится в обвинительном заключении. ФБР перехватывало его телефонные разговоры и двух репортеров, а также имело доступ к их личной переписки в Twitter.

Министерство юстиции заявило, что не будет публично называть имена журналистов, средства массовой информации, в которых они работают, и страну, которой касалась секретная информация.

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Генри Фриз работал аналитиком контртеррористического отдела разведуправления оборонного ведомства США. Его арестовали в среду утром, когда он приехал на работу. Фризу грозит до 20 лет лишения свободы.

По данным представителя прокуратуры, Министерство юстиции Соединенных Штатов обвинило шесть человек в утечке данных за последние два года.

Напомним, Трамп обвинил Пелоси в государственной измене и предложил объявить ей импичмент.

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