У США з Куби вперше за 50 років прибув легальний вантаж

Судно доставило два контейнери з деревним вугіллям, видобутим на острові кустарним способом приватними об’єднаннями робітників, що дозволяє імпортувати цю сировину в Сполучені Штати, незважаючи на чинне щодо острова торговельне ембарго.

Такі поставки стали можливими завдяки ряду послаблень, зроблених Мінфіном та Мінторгом США ще під час перебування в Білому домі екс — президента Барака Обами.

Дана партія прибула в США за замовленням підприємця Скотта Гілберта, його раніше компанія оголосила про намір придбати 80 тонн вугілля в кубинських постачальників. Мова йде про видобувається на Кубі вигляді цього палива, яке відрізняється чистим горінням і тому часто використовується в хлібопекарських печах. Згідно з повідомленнями ЗМІ, за кожну тонну Гілберт заплатив за $420, що набагато вище ринкової ціни.