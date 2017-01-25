В США с Кубы впервые за 50 лет прибыл легальный груз
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Судно с первым за последние более чем 50 лет легальным грузом с Кубы причалило во вторник утром в американский порт Эверглейдс в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида). Об этом сообщает агентство Associated Press, передает УНН.
Судно доставило два контейнера с древесным углем, добытым на острове кустарным способом частными объединениями рабочих, что позволяет импортировать это сырье в США, несмотря на действующее по острову торговое эмбарго.
Такие поставки стали возможными благодаря ряду послаблений, сделанных Минфином и Минторгом США еще во время пребывания в Белом доме экс - президента Барака Обамы.