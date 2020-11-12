У США встановлено новий добовий рекорд за кількістю заражень на коронавірус

Госпіталізовано було 65 368 осіб, а днем раніше - 61 964 особи.

Ще 1 421 особа померла у середу, і таким чином середній тижневий показник перевищив 1000.

За даними Університету Джонса Гопкінса, всього з початку пандемії в США захворіли понад 10,4 мільйона осіб і більше 241 000 померли. Найбільш густонаселений штат Каліфорнія наближається до позначки в 1 мільйон випадків, а Техас подолав цей поріг в середу.

Як повідомляє інформаційна агенція AP, штати США готуються до кампанії вакцинації від коронавірусу на тлі оптимістичних повідомлень про прогрес у випробуваннях вакцин від хвороби.

Між тим провідні американські політики закликають американців дотримуватись правил соціального дистанціювання та носити маски.