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У США встановлено новий добовий рекорд за кількістю заражень на коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. У США за підсумками 11 листопада було зафіксовано черговий добовий рекорд за кількістю заражень COVID-19. Дані, зібрані проектом COVID Tracking Project, показують, що у середу в США було зареєстровано понад 144 000 нових випадків. Про це УНН повідомляє з посиланням на Голос Америки.

Госпіталізовано було 65 368 осіб, а днем раніше - 61 964 особи.

Ще 1 421 особа померла у середу, і таким чином середній тижневий показник перевищив 1000.

За даними Університету Джонса Гопкінса, всього з початку пандемії в США захворіли понад 10,4 мільйона осіб і більше 241 000 померли. Найбільш густонаселений штат Каліфорнія наближається до позначки в 1 мільйон випадків, а Техас подолав цей поріг в середу.

Як повідомляє інформаційна агенція AP, штати США готуються до кампанії вакцинації від коронавірусу на тлі оптимістичних повідомлень про прогрес у випробуваннях вакцин від хвороби.

Між тим провідні американські політики закликають американців дотримуватись правил соціального дистанціювання та носити маски.

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