В США установлен новый суточный рекорд по количеству заражений коронавирусом

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 27270 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 52557 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 107956 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 89546 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 113640 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 91474 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 98846 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102809 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101512 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
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В США установлен новый суточный рекорд по количеству заражений коронавирусом

В США установлен новый суточный рекорд по количеству заражений коронавирусом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. В США по итогам 11 ноября был зафиксирован очередной суточный рекорд по количеству заражений COVID-19. Данные, собранные проектом COVID Tracking Project, показывают, что в среду в США было зарегистрировано более 144 000 новых случаев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Голос Америки.

Госпитализированы были 65 368 человек, а днем раньше - 61 964 человека.

Еще 1421 человек умер в среду, и таким образом средний недельный показатель превысил 1000.

По данным Университета Джонса Хопкинса, всего с начала пандемии в США заболели более 10,4 миллиона человек и более 241 000 умерли. Самый густонаселенный штат Калифорния приближается к отметке в 1 млн случаев, а Техас преодолел этот порог в среду.

Как сообщает информационное агентство AP, штаты США готовятся к кампании вакцинации от коронавируса на фоне оптимистичных сообщений о прогрессе в испытаниях вакцин от болезни.

Между тем ведущие американские политики призывают американцев соблюдать правила социального дистанцирования и носить маски.

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