У США власник баскетбольного клубу виділить 25 млн доларів для боротьби з коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Власник клубу НБА "Лос-Анджелес Кліпперс" Стів Балмер виділить 25 млн доларів для боротьби з пандемією коронавірусу, передає УНН з посиланням на CBS Sports.
Фінанси підуть на допомогу в Сіетл, Лос-Анджелес і Південно-Східний Мічиган. Зокрема, 10 млн. дол. буде виділено Вашингтонського університету для сприяння їх зусиллям по розробці вакцини проти вірусу.
Відзначено, що в останні тижні Балмер також пожертвував 1 млн доларів групам в Лос-Анджелесі і 3 млн доларів групам в Сіетлі, щоб допомогти постраждалим від вірусу.
Додамо, що колишній генеральний директор Microsoft Стів Балмер має 57 млрд доларів за підрахунками Forbes. Цей статок зробив його дев'ятим найбагатшим американцем в 2019 році і 19-ю найбагатшою людиною в світі. Балмер придбав "Кліпперс" в 2014 році за 2 млрд дол.