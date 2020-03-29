У США власник баскетбольного клубу виділить 25 млн доларів для боротьби з коронавірусом

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Власник клубу НБА "Лос-Анджелес Кліпперс" Стів Балмер виділить 25 млн доларів для боротьби з пандемією коронавірусу, передає УНН з посиланням на CBS Sports.

Фінанси підуть на допомогу в Сіетл, Лос-Анджелес і Південно-Східний Мічиган. Зокрема, 10 млн. дол. буде виділено Вашингтонського університету для сприяння їх зусиллям по розробці вакцини проти вірусу.

Відзначено, що в останні тижні Балмер також пожертвував 1 млн доларів групам в Лос-Анджелесі і 3 млн доларів групам в Сіетлі, щоб допомогти постраждалим від вірусу.

Додамо, що колишній генеральний директор Microsoft Стів Балмер має 57 млрд доларів за підрахунками Forbes. Цей статок зробив його дев'ятим найбагатшим американцем в 2019 році і 19-ю найбагатшою людиною в світі. Балмер придбав "Кліпперс" в 2014 році за 2 млрд дол.

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