В США владелец баскетбольного клуба выделит 25 млн долларов для борьбы с коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Владелец клуба НБА "Лос-Анджелес Клипперс" Стив Балмер выделит 25 млн долларов для борьбы с пандемией коронавируса, передает УНН со ссылкой на CBS Sports.
Финансы пойдут на помощь в Сиэтл, Лос-Анджелес и Юго-Восточный Мичиган. В частности, 10 млн долл. будет выделено Вашингтонскому университету для содействия их усилиям по разработке вакцины против вируса.
Отмечено, что в последние недели Балмер также пожертвовал 1 млн долларов группам в Лос-Анджелесе и 3 млн долларов группам в Сиэтле, чтобы помочь пострадавшим от вируса.
Добавим, что бывший генеральный директор Microsoft Стив Балмер имеет 57 млрд долларов по подсчетам Forbes. Это состояние сделало его девятым самым богатым американцем в 2019 году и 19-м самым богатым человеком в мире. Балмер приобрел "Клипперс" в 2014 году за 2 млрд долл.