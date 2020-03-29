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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 86974 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100681 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102837 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102065 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110242 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 99464 просмотра

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5 марта, 08:58 • 104589 просмотра

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5 марта, 08:02 • 106469 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131422 просмотра

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В США владелец баскетбольного клуба выделит 25 млн долларов для борьбы с коронавирусом

В США владелец баскетбольного клуба выделит 25 млн долларов для борьбы с коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 11148 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Владелец клуба НБА "Лос-Анджелес Клипперс" Стив Балмер выделит 25 млн долларов для борьбы с пандемией коронавируса, передает УНН со ссылкой на CBS Sports.

Финансы пойдут на помощь в Сиэтл, Лос-Анджелес и Юго-Восточный Мичиган. В частности, 10 млн долл. будет выделено Вашингтонскому университету для содействия их усилиям по разработке вакцины против вируса.

Отмечено, что в последние недели Балмер также пожертвовал 1 млн долларов группам в Лос-Анджелесе и 3 млн долларов группам в Сиэтле, чтобы помочь пострадавшим от вируса.

Добавим, что бывший генеральный директор Microsoft Стив Балмер имеет 57 млрд долларов по подсчетам Forbes. Это состояние сделало его девятым самым богатым американцем в 2019 году и 19-м самым богатым человеком в мире. Балмер приобрел "Клипперс" в 2014 году за 2 млрд долл.

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