У США ув'язнені в одній із тюрем захопили охоронців в заручники
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Ув’язнені в’язниці в американському місті Смірна, штат Делавер, захопили в заручники кілька охоронців, їх точне число невідоме, передає УНН з посиланням на Associated Press.
Інцидент стався ввечері 1 лютого. У зв’язку з надзвичайною ситуацією в установі влада закрила доступ в усі в’язниці штату.
Проте, як наголошується, ніякої загрози для громадськості немає.
На місце також прибули пожежники після повідомлень про задимлення на території в’язниці.
Як повідомляв УНН, бойовика “ДНР” з Бразилії засуджено до 13 років тюрми.