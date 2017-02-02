В США заключенные в одной из тюрем захватили охранников в заложники
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Заключенные тюрьмы в американском городе Смирна, штат Делавэр, захватили в заложники несколько охранников, их точное число неизвестно, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Инцидент произошел вечером 1 февраля. В связи с чрезвычайной ситуацией в учреждении власти закрыли доступ во все тюрьмы штата.
Однако, как отмечается, никакой угрозы для общественности нет.
На место также прибыли пожарные после сообщений о задымлении на территории тюрьмы.
Как сообщал УНН, боевик "ДНР" из Бразилии приговорен к 13 годам тюрьмы.