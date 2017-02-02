В США заключенные в одной из тюрем захватили охранников в заложники

Инцидент произошел вечером 1 февраля. В связи с чрезвычайной ситуацией в учреждении власти закрыли доступ во все тюрьмы штата.

Однако, как отмечается, никакой угрозы для общественности нет.

На место также прибыли пожарные после сообщений о задымлении на территории тюрьмы.

Как сообщал УНН, боевик "ДНР" из Бразилии приговорен к 13 годам тюрьмы.