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В США заключенные в одной из тюрем захватили охранников в заложники

В США заключенные в одной из тюрем захватили охранников в заложники

Киев • УНН

 • 10788 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Заключенные тюрьмы в американском городе Смирна, штат Делавэр, захватили в заложники несколько охранников, их точное число неизвестно, передает УНН со ссылкой на Associated Press.

Инцидент произошел вечером 1 февраля. В связи с чрезвычайной ситуацией в учреждении власти закрыли доступ во все тюрьмы штата.

Однако, как отмечается, никакой угрозы для общественности нет.

На место также прибыли пожарные после сообщений о задымлении на территории тюрьмы.

Как сообщал УНН, боевик "ДНР" из Бразилии приговорен к 13 годам тюрьмы.

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