У США створили горілку, що не шкодить печінці
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Житель США Харша Чігурупаті створив рецепт нешкідливої горілки, яка не руйнує печінку, але викликає таке ж сп’яніння, що і звичний напій цього виду, передає УНН з посиланням на портал “BeerComments”.
Напій абсолютно не завдає шкоди печінці. Винахіднику навіть вдалося випустити продукт на споживчий ринок.
Американець отримав освіту в сфері психології, проте його батьки фахівці в галузі фармакології та навіть мають власний бізнес у цій сфері. Тому для винаходу напою з подібними властивостями у чоловіка були всі засоби і знання.
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Формула даного винаходу полягає в поєднанні препарату, здатного пом’якшувати шкоду алкоголю, і спирту. Вийшов напій високоградусний, але при цьому він не шкодить організму.
Властивості інноваційного напою поки не підтверджені офіційно і на них вказує лише невелике дослідження. Однак Х. Чігурупаті уклав договір з фірмою з виробництва алкогольних напоїв для запуску горілки свого виробництва під назвою “Bellion”.
На даний момент напій продають в магазинах 11 штатів.
Як повідомляв УНН, у Німеччині обрали українську горілку року. Нею став бренд ARCTICA виробництва компанії Eastern Beverage Trading.