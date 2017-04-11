В США создали водку, которая не вредит печени
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Житель США Харша Чигурупати создал рецепт безвредной водки, которая не разрушает печень, но вызывает такое же опьянение, как и привычный напиток этого вида, передает УНН со ссылкой на портал "BeerComments".
Напиток совершенно не вредит печени. Изобретателю даже удалось выпустить продукт на потребительский рынок.
Американец получил образование в области психологии, однако его родители специалисты в области фармакологии и даже имеют собственный бизнес в этой сфере. Поэтому для изобретения напитка с подобными свойствами у мужчины были все средства и знания.
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Формула изобретения заключается в сочетании препарата, способного смягчать вред алкоголя, и спирта. Получившийся напиток высокоградусный, но при этом он не вредит организму.
Свойства инновационного напитка пока не подтверждены официально и на них указывает только небольшое исследование. Однако Х.Чигурупати заключил договор с фирмой по производству алкогольных напитков для запуска водки своего производства под названием "Bellion".
На данный момент напиток продают в магазинах 11 штатов.
Как сообщал УНН, в Германии выбрали украинскую водку года. Ею стал бренд ARCTICA производства компании Eastern Beverage Trading.