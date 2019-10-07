У США страйкують майже 50 тисяч робітників General Motors
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. У США страйкують близько 50 тисяч робітників автомобільної корпорації General Motors вже понад трьох тижнів. Вони вимагають підвищення заробітної плати і поліпшення умов праці. Про це повідомляє Голос Америки, передає УНН.
Видання зазначає, що це найбільший страйк проти автовиробника за останні 50 років в США.
Як зазначається у виданні, страйки, що розпочалися ще у середині вересня, відбуваються на тлі мільярдних прибутків компанії, хоча ще у 2008 році, під час фінансової кризи, General Motors оголосила себе банкрутом та звільнила багатьох працівників.
Як кажуть учасники страйків, попри наявність такого прибутку — компанія зарплати не збільшує. У свою чергу керівництво корпорації заперечує багатомільйонний прибуток. За їх словами, в останні роки доходи, навпаки, падають через уповільнення глобальної економіки.
Нагадаємо, Париж скували масштабні затори через найбільший за останні 12 років страйк.