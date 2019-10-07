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В США страйкуют почти 50 тысяч рабочих General Motors

Киев • УНН

 • 10419 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. В США бастуют около 50 тысяч рабочих автомобильной корпорации General Motors уже более трех недель. Они требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда. Об этом сообщает Голос Америки, передает УНН.

В США страйкуют почти 50 тысяч рабочих General Motors

Издание отмечает, что это крупнейшая забастовка против автопроизводителя за последние 50 лет в США.

Как отмечается в издании, забастовки, начавшиеся еще в середине сентября, происходят на фоне миллиардных прибылей компании, хотя еще в 2008 году, во время финансового кризиса, General Motors объявила себя банкротом и сократила многих работников.

Как говорят участники забастовок, несмотря на наличие такой прибыли — компания зарплаты не увеличивает. В свою очередь руководство корпорации отрицает многомиллионную прибыль. По их словам, в последние годы доходы, наоборот, падают из-за замедления глобальной экономики.

Напомним, Париж сковали масштабные пробки через крупнейший за последние 12 лет забастовка.

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