В США страйкуют почти 50 тысяч рабочих General Motors
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. В США бастуют около 50 тысяч рабочих автомобильной корпорации General Motors уже более трех недель. Они требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда. Об этом сообщает Голос Америки, передает УНН.
Издание отмечает, что это крупнейшая забастовка против автопроизводителя за последние 50 лет в США.
Как отмечается в издании, забастовки, начавшиеся еще в середине сентября, происходят на фоне миллиардных прибылей компании, хотя еще в 2008 году, во время финансового кризиса, General Motors объявила себя банкротом и сократила многих работников.
Как говорят участники забастовок, несмотря на наличие такой прибыли — компания зарплаты не увеличивает. В свою очередь руководство корпорации отрицает многомиллионную прибыль. По их словам, в последние годы доходы, наоборот, падают из-за замедления глобальной экономики.
Напомним, Париж сковали масштабные пробки через крупнейший за последние 12 лет забастовка.