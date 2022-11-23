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У США сталася стрілянина в супермаркеті: сім осіб загинули

У США сталася стрілянина в супермаркеті: сім осіб загинули

Київ • УНН

 • 472334 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. У США озброєний чоловік відкрив вогонь у супермаркеті Walmart. Щонайменше сім людей загинули у вівторок увечері, 22 листопада. Інцидент стався у місті Чесапік, штат Вірджинія. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

За словами правоохоронних органів, чоловік - імовірно, менеджер магазину - почав стрілянину, а потім наклав на себе руки.

Як зазначається, напад стався о 22:12 за місцевим часом. Мотиви чоловіка поки що невідомі, підозрюваний діяв сам. На місце злочину оперативно прибули рятувальники та тактичні групи, аби вжити відповідних заходів.

У компанії Walmart вже заявили, що шоковані трагічною подією і тісно співпрацюють із поліцією.

Цитата

«Ми шоковані цією трагічною подією в нашому магазині в Чесапіку, штат Вірджинія. Ми молимося за тих, хто постраждав, спільноту та наших однодумців. Ми тісно співпрацюємо з правоохоронними органами та зосереджені на підтримці наших однодумців», – йдеться у заяві.

Доповнення

У США на фермі марихуани вбили чотирьох громадян Китаю, підозрюваного затримали.

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