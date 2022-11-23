В США произошла стрельба в супермаркете: семь человек погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В США вооруженный мужчина открыл огонь в магазине Walmart. По меньшей мере семь человек погибли во вторник вечером, 22 ноября. Инцидент произошел в городе Чесапик, Вирджиния. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
По словам правоохранительных органов, мужчина – вероятно, менеджер магазина – начал стрельбу, а затем покончил с собой.
Как отмечается, нападение произошло в 22:12 по местному времени. Мотивы мужчины пока неизвестны, подозреваемый действовал в одиночку. На место преступления оперативно прибыли спасатели и тактические группы, чтобы принять соответствующие меры.
В компании Walmart уже заявили, что шокированы трагическим событием и тесно сотрудничают с полицией.
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«Мы шокированы этим трагическим событием в нашем магазине в Чесапике, штат Вирджиния. Мы молимся о пострадавших, общине и наших единомышленниках. Мы тесно сотрудничаем с правоохранительными органами и сосредоточены на поддержке наших единомышленников», – говорится в заявлении.
Дополнение
В США на ферме марихуаны убили четырех граждан Китая, подозреваемого задержали.