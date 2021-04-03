Пандемія: у США собаки надають емоційну підтримку через Zoom

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З пандемією COVID-19 чотирилапі терапевти допомагають людям, але тепер роблять це віртуально.

Координаторка волонтерів Марта Кеслер створила програму візуальної собачої терапії.

"Під час пандемії було багато статей, де обговорювалось, чи можна передати вірус, якщо гладити собаку. І ми вирішили перелаштуватись і робити це все віртуально. Починаючи з березня минулого року ми робимо онлайн зустрічі щотижня",– розповіла Марта Кеслер.

У відеомережі Zoom собаки виконують трюки, відпочивають, чи просто замріяно дивляться в екран. У цей час господарі діляться історіями своїх чотирилапих друзів чи відповідають на запитання одне одного.

"Коли я клацаю на кнопку початку зустрічі, і вони всі з'являються на екрані, це просто дарує мені усмішку і тепло. Собаки читають картки й роблять маленькі фокуси, цуценята стрибають одне через одного. Бадді може просто собі спати. Я хочу спостерігати за усіма ними", – розповіла працівниця медичної школи.

За тваринами спостерігають близько 50 людей. Зустрічі проходять безплатно.

"Нас відвідує група людей, які дуже б хотіли мати собак, але не можуть через певні причини. Тож я думаю люди задоволені виділити час для того, щоб побачити тварину і поговорити про неї", – розповідає Марта Кеслер.

Волонтери та пацієнти сумують за собачою терапією в реальності, адже чухання вух, чи то пуза, тобто дотик, вважались найбільш ефективними.

Додамо

Серфінгіст із Каліфорнії Дана Макгрегор з домашньою козою займається серфінгом вже понад 10 років. А на сьогодні разом із твариною подає приклад власним дітям, аби ті також полюбили цей популярний водний вид спорту.