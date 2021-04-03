Пандемия: в США собаки оказывают эмоциональную поддержку через Zoom

Детали

С пандемией COVID-19 четвероногие терапевты помогают людям, но теперь делают это виртуально.

Координатор волонтеров Марта Кеслер создала программу визуальной собачьей терапии.

"Во время пандемии было много статей, где обсуждалось, можно ли передать вирус, если гладить собаку. И мы решили перестроиться и делать это все виртуально. Начиная с марта прошлого года мы делаем онлайн встречи еженедельно", - рассказала Марта Кесслер.

В видеосети Zoom собаки выполняют трюки, отдыхают или просто мечтательно смотрят в экран. В это время хозяева делятся историями своих четвероногих друзей или отвечают на вопросы друг друга.

"Когда я щелкаю на кнопку начала встречи, и они все на экране, это просто дарит мне улыбку и тепло. Собаки читают карточки и делают маленькие фокусы, щенки прыгают друг через друга. Бадди может просто спать. Я хочу наблюдать за всеми ними", - рассказала сотрудница медицинской школы.

За животными наблюдают около 50 человек. Встречи проходят бесплатно.

"Нас посещает группа людей, которые очень бы хотели иметь собак, но не могут по ряду причин. Поэтому я думаю люди довольны выделить время для того, чтобы увидеть животное и поговорить о нем", - рассказывает Марта Кесслер.

Волонтеры и пациенты скучают по собачьей терапией в реальности, ведь почесывание ушей, пуза, то есть на ощупь, считается самыми эффективными.

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Серфингист из Калифорнии Дана МакГрегор с домашней козой занимается серфингом уже более десяти лет. А сегодня вместе с животным подает пример собственным детям, чтобы те также полюбили этот популярный водный вид спорта.