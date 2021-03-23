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Коза-серфінгістка: спортсмен із Каліфорнії навчив тварину підкорювати хвилі

Київ • УНН

 • 23068 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Серфінгіст із Каліфорнії Дана МакГрегор з домашньою козою займається серфінгом вже більше десяти років. А сьогодні разом із твариною подає приклад власним дітям, аби ті також полюбили цей популярний водний вид спорту, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Каліфорнійський 42-річний спортсмен Дана МакГрегор навчив свою домашню козу серфінгувати хвилями у його рідному містечку Пісмо-Біч. Тварину він назвав на честь міста. Сам Дана полюбляє гострі відчуття і коли стає на дошку, це приносить йому неабияке задоволення. Проте найбільше йому подобається перелітати з хвилі на хвилю із Пісмо.

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Близько 10 років тому, у своє день народження МакГрегор вирішив взяти на серфінг козу і був вражений, що їй також сподобався цей вид спорту. Тому він вирішив залучити ще декількох кіз. Сьогодні чоловік разом із тваринами вчить своїх дітей серфінгувати. Домашніх улюбленців бере для того, аби малеча подолала свій страх перед водою, рівняючись на спокійного Пісмо і його товаришів.

Цитата

“У серфінгу є свобода, яку ви не можете знайти ніде. Ви серфінгуєте на хвилях, які нам приносить Бог, які приносять зцілення і радість, і свободу, і мир у наше життя, тому я хочу, щоб усі це відчули”, — каже Дана МакГрегор.

Діти кажуть, що вперше ставати на дошку страшно, але з часом і численними спробами долати хвилі, звикається.

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