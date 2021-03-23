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Коза-серфингистка: спортсмен из Калифорнии научил животное покорять волны

Коза-серфингистка: спортсмен из Калифорнии научил животное покорять волны

Киев  •  УНН

 • 23066 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Серфингист из Калифорнии Дана МакГрегор с домашней козой занимается серфингом уже более десяти лет. А сегодня вместе с животным подает пример собственным детям, чтобы те также полюбили этот популярный водный вид спорта, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Калифорнийский 42-летний спортсмен Дана МакГрегор научил свою домашнюю козу серфинговать в его родном городке Писмо-Бич. Животное он назвал в честь города. Сам Дана любит острые ощущения и когда становится на доску, это приносит ему огромное удовольствие. Однако больше всего ему нравится перелетать с волны на волну с Писмо.

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Около 10 лет назад, в свой день рождения МакГрегор решил взять на серфинг козу и был поражен, что ей также понравился этот вид спорта. Поэтому он решил привлечь еще нескольких коз. Сегодня мужчина вместе с животными учит своих детей серфинговать. Домашних любимцев берет для того, чтобы дети преодолели свой страх перед водой, равняясь на спокойного Писмо и его товарищей.

Цитата

"У серфинга есть свобода, которую вы не можете найти нигде. Вы серфингуете на волнах, которые нам приносит Бог, которые приносят исцеление и радость, и свободу, и мир в нашу жизнь, поэтому я хочу, чтобы все это почувствовали", - говорит Дана МакГрегор.

Дети говорят, что впервые становиться на доску страшно, но со временем и многочисленными попытками преодолеть волны, привыкают.

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