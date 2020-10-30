У США скептично оцінили спробу Києва зірвати українсько-китайське співробітництво на "Мотор Січ"

ukru
14:10 • 38206 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 95342 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 108099 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 110405 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 140908 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 123445 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 123695 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123431 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 107275 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 113709 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

19 березня, 07:34 • 115509 перегляди
Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

19 березня, 10:59 • 64328 перегляди
За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

19 березня, 11:04 • 74986 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

19 березня, 11:28 • 98395 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

11:39 • 93991 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

13:52 • 44960 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 53423 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

12:52 • 53266 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 140908 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 110650 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 36873 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 47480 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 105100 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 123671 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 123235 перегляди
Актуальне
У США скептично оцінили спробу Києва зірвати українсько-китайське співробітництво на "Мотор Січ"

У США скептично оцінили спробу Києва зірвати українсько-китайське співробітництво на "Мотор Січ"

Київ • УНН

 • 6122 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Блокування Києвом угоди з продажу акцій компанії "Мотор Січ" китайським інвесторам не принесе користі Вашингтону і не змінить глобальний розклад в конкуренції між США і КНР. Тому позиція Києва в цьому змагальному процесі практичного значення не має. Про це пишуть аналітики американського Інституту Кеннана - головного центру перспективних досліджень Росії і Євразії в США, найстарішої і найбільшої регіональної програми Міжнародного центру вчених Вудро Вільсона, передає УНН.

Як відомо, раніше високопоставлені українські чиновники визнали, що блокування україно-китайського партнерства з розвитку авіабудівного ПАТ "Мотор Січ" є добровільний акт лояльності Києва до Вашингтону. Нібито в боротьбі за глобальне технологічне і економічне лідерство, США віддячить українську владу, якщо та продовжить не пускати китайський власників контрольного пакета акцій на підприємство. По крайней мере, В'ячеслав Богуслаєв, фактичний керівник ПАТ "Мотор Січ" з 90-х років, що стоїть за лаштунками експропріації китайських інвестицій, безперервно переконував в цьому і президента Порошенко, і президента Зеленського.

Однак, як відзначають американські аналітики, позиція України не впливає на відносини між Пекіном і Вашингтоном.

"Сумнівно, чи принесе ця кампанія тиску будь-які прямі вигоди Сполученим Штатам. Крім того, поразка Китаю не означає автоматично перемогу США ... Використання політичних маніпуляцій для відмови Китаю в доступі до українського виробника двигунів навряд чи створить будь-які серйозні перешкоди для військової модернізації Китаю ", - пишуть аналітики американського Інституту Кеннана.

Аналітики також нагадують про активність Еріка Прінса, приватного оборонного підрядника і неформального радника президента США Дональда Трампа, який раніше начебто цікавився придбанням "Мотор Січ", але переговори, по суті, не відбулися. А "Мотор Січ" залишилася один-на-один з проблемою, як утриматися на плаву підприємство після втрати традиційного для неї російського ринку. "Кампанія тиску США з метою перешкодити Китаю контролювати українського виробника двигунів могла б здаватися більш ефективної, якби Сполучені Штати могли запропонувати альтернативи китайським інвестиціям", - відзначають вони, і підкреслюють, що такої альтернативи немає.

Тому в спробі Києва зірвати операцію з продажу "Мотор Січ" Китаю аналітики бачать, скоріше, символічну користь, ніж практичні вигоди. "Головна цінність кампанії полягає в символічному вираженні підтримки України. Що б не трапилося з "Мотор Січ", Сполучені Штати повинні визнавати цю лояльність ", - пишуть аналітики американського Інституту Кеннана, фактично, допускаючи будь-який результат нинішніх подій - як співпраця української" Мотор Січ "з КНР і відродження компанії, так і її крах при відсутності китайського ринку і китайських інвестицій.

Нагадаємо, що китайські інвестори з 2017 року не можуть реалізувати своє право власності по відношенню до контрольного пакету акцій ПАТ "Мотор Січ", і Україні через це доведеться компенсувати їх збитки в розмірі близько 3,5 млрд дол. В міжнародному арбітражі.

Як заявив в коментарі для одного з провідних азіатських агентств ділових новин Nikkei Asia Review Олександр Паращій, керівник аналітичного відділу інвестиційного банку Concorde Capital в Києві, Київ знаходиться перед складним вибором: врятувати велике підприємство, яке є роботодавцем для 20 тисяч українців, і підтримати власну обороноздатність, або кинути "Мотор Січ" на свавілля, що призведе до його знищення. "Вибір нелегкий", - сказав аналітик, коментуючи блокування угоди з купівлі акцій АТ "Мотор Січ" китайської Skyrizon.

"Або український уряд рятує" Мотор Січ ", але ризикує розсердити американців, або кине" Мотор Січ "напризволяще, і рано чи пізно, компанія просто припинить своє існування", - зазначив аналітик і додав, що останній сценарій абсолютно не вигідний Україні з огляду на потребу самої країни в продукції "Мотор Січ" для підтримки власної обороноздатності в умовах триваючої конфронтації з Росією.

Олексій Кущ, київський економіст з центру фінансових досліджень Growford Institute, додав, що Україна має відмінне вікно можливостей, щоб вирішити питання з "Мотор Січ" у власних інтересах, з огляду на зниження ролі цієї угоди в очах Вашингтона, і дати інвесторам з КНР зайнятися розвитком підприємства . "Увага адміністрації Трампа в Україні ослаблене," Мотор Січ "не буде пріоритетом для Дональда Трампа або Джо Байдена в найближчі кілька місяців", - сказав експерт, маючи на увазі гостру передвиборну сутичку, на якій зосереджений американський політикум.

Відомий американський політичний діяч Роберт А. МакКоннелл раніше заявив, що "лицемірство американців вражає". Він розкритикував позицію Вашингтона, який за багато років так і не запропонували Україні ніяких компенсацій ні за зрив угоди з китайцями, ні за майбутній крах підприємства. А також підкреслив, що покупка акцій "Мотор Січ" китайськими інвесторами була цілком законною. "Знову і знову ми читаємо лекції Україні про верховенство закону, недоторканності ділових угод і необхідності захисту інвестицій, в той час як ми вимагаємо від України не поважати китайські інвестиції і щире пропозицію про покупку", - заявив Роберт А. МакКоннелл.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92