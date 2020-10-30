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В США скептически оценили попытку Киева сорвать украино-китайское сотрудничество на “Мотор Сич”

В США скептически оценили попытку Киева сорвать украино-китайское сотрудничество на “Мотор Сич”

Киев  •  УНН

 • 6122 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Блокирование Киевом сделки по продаже акций компании “Мотор Сич” китайским инвесторам не принесет пользы Вашингтону и не изменит глобальный расклад в конкуренции между США и КНР. Поэтому позиция Киева в этом соревновательном процессе практического значения не имеет. Об этом пишут аналитики американского Института Кеннана — главного центра перспективных исследований России и Евразии в США, старейшей и крупнейшей региональной программы Международного центра ученых Вудро Вильсона, передает УНН.

Как известно, ранее высокопоставленные украинские чиновники признали, что блокирование украино-китайского партнерства по развитию авиастроительного ПАО “Мотор Сич” представляет собой добровольный акт лояльности Киева к Вашингтону. Якобы в борьбе за глобальное технологическое и экономическое лидерство, США отблагодарит украинскую власть, если та продолжит не пускать китайский владельцев контрольного пакета акций на предприятие. По крайней мере, Вячеслав Богуслаев, фактический руководитель ПАО “Мотор Сич” с 90-х годов, стоящий за кулисами экспроприации китайских инвестиций, непрерывно убеждал в этом и президента Порошенко, и президента Зеленского.

Однако, как отмечают американские аналитики, позиция Украины не влияет на отношения между Пекином и Вашингтоном.

“Сомнительно, принесет ли эта кампания давления какие-либо прямые выгоды Соединенным Штатам. Кроме того, поражение Китая не означает автоматически победу США... Использование политических манипуляций для отказа Китаю в доступе к украинскому производителю двигателей вряд ли создаст какие-либо серьезные препятствия для военной модернизации Китая”, — пишут аналитики американского Института Кеннана.

Аналитики также напоминают об активности Эрика Принса, частного оборонного подрядчика и неформального советника президента США Дональда Трампа, который ранее вроде бы интересовался приобретением “Мотор Сич”, но переговоры, по существу, не состоялись. А “Мотор Сич” осталась один-на-один с проблемой, как удержаться на плаву предприятие после потери традиционного для нее российского рынка. “Кампания давления США с целью помешать Китаю контролировать украинского производителя двигателей могла бы казаться более эффективной, если бы Соединенные Штаты могли предложить альтернативы китайским инвестициям”, — отмечают они, и подчеркивают, что такой альтернативы нет.

Поэтому в попытке Киева сорвать сделку по продаже “Мотор Сич” Китаю аналитики видят, скорее, символическую пользу, чем практические выгоды. “Главная ценность кампании заключается в символическом выражении поддержки Украины. Что бы ни случилось с "Мотор Сич“, Соединенные Штаты должны признавать эту лояльность”, — пишут аналитики американского Института Кеннана, фактически, допуская любой исход нынешних событий — как сотрудничество украинской “Мотор Сич” с КНР и возрождение компании, так и ее крах при отсутствии китайского рынка и китайских инвестиций.

Напомним, что китайские инвесторы с 2017 года не могут реализовать свое право собственности по отношению к контрольному пакету акций ПАО “Мотор Сич”, и Украине из-за этого придется компенсировать их ущерб в размере около 3,5 млрд долл. в международном арбитраже.

Как заявил в комментарии для одного из ведущих азиатских агентств деловых новостей Nikkei Asia Review Александр Паращий, руководитель аналитического отдела инвестиционного банка Concorde Capital в Киеве, Киев находится перед сложным выбором: спасти крупное предприятие, являющееся работодателем для 20 тысяч украинцев, и поддержать собственную обороноспособность, или бросить “Мотор Сич” на произвол, что приведет к его уничтожению. “Выбор нелегкий", — сказал аналитик, комментируя блокирование сделки по покупке акций АО „Мотор Сич“ китайской Skyrizon.

"Либо украинское правительство спасает "Мотор Сич“, но рискует рассердить американцев, либо бросит "Мотор Сич“ на произвол судьбы, и рано или поздно, компания просто прекратит свое существование”, — отметил аналитик и добавил, что последний сценарий совершенно не выгоден Украине, учитывая потребность самой страны в продукции “Мотор Сич” для поддержания собственной обороноспособности в условиях продолжающейся конфронтации с Россией.

Алексей Кущ, киевский экономист из центра финансовых исследований Growford Institute, добавил, что Украина имеет отличное окно возможностей, чтобы решить вопрос с “Мотор Сич” в собственных интересах, учитывая снижение роли этой сделки в глазах Вашингтона, и дать инвесторам из КНР заняться развитием предприятия. “Внимание администрации Трампа в Украине ослаблено, "Мотор Сич“ не будет приоритетом для Дональда Трампа или Джо Байдена в ближайшие несколько месяцев”, — сказал эксперт, подразумевая острую предвыборную схватку, на которой сосредоточен американский политикум.

Известный американский политический деятель Роберт А. МакКоннелл ранее заявил, что “лицемерие американцев поражает”. Он раскритиковал позицию Вашингтона, который за много лет так и не предложили Украине никаких компенсаций ни за срыв сделки с китайцами, ни за будущий крах предприятия. А также подчеркнул, что покупка акций “Мотор Сич” китайскими инвесторами была полностью законной. “Снова и снова мы читаем лекции Украине о верховенстве закона, неприкосновенности деловых сделок и необходимости защиты инвестиций, в то время как мы требуем от Украины не уважать китайские инвестиции и искреннее предложение о покупке”, — заявил Роберт А. МакКоннелл.

Украинские Национальные Новости

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