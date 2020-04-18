У США скасували фестиваль Comic-Con через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Міжнародний фестиваль поп-культури Comic-Con International в місті Сан-Дієго (штат Каліфорнія), запланований на липень 2020 року, скасували через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт фестивалю.
"Вперше за 50-річну історію San Diego Comic Convention (SDCC) організатори щорічного фестивалю поп-культури з глибоким жалем оголосили, що Comic-Con в 2020 року не відбудеться", - йдеться в заяві.
Фестиваль перенесли на 22-25 липня 2021 року.
Організатори заходу відкладали рішення про скасування в надії, що ситуація з поширенням коронавірусу зміниться до літа. Однак після рекомендації медиків і влади Каліфорнії вони прийняли рішення скасувати фестиваль з міркувань безпеки.
Comic-Con International - найбільший міжнародний фестиваль коміксів, а також фільмів, телесеріалів і мультиплікації в жанрі фантастики.
Нагадаємо, у Польщі через пандемію пропонують скасувати вибори і продовжити президентство Дуди.