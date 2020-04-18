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В США отменили фестиваль Comic-Con из-за коронавируса

В США отменили фестиваль Comic-Con из-за коронавируса

Киев  •  УНН

 • 25169 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Международный фестиваль поп-культуры Comic-Con International в городе Сан-Диего (штат Калифорния), запланированный на июль 2020 года, отменили из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт фестиваля.

"Впервые за 50-летнюю историю San Diego Comic Convention (SDCC) организаторы ежегодного фестиваля поп-культуры с глубоким сожалением объявили, что Comic-Con в 2020 году не состоится", — говорится в заявлении.

Фестиваль перенесли на 22-25 июля 2021 года.

Организаторы мероприятия откладывали решение об отмене в надежде, что ситуация с распространением коронавируса изменится к лету. Однако после рекомендации медиков и властей Калифорнии они приняли решение отменить фестиваль из соображений безопасности.

Comic-Con International — крупнейший международный фестиваль комиксов, а также фильмов, телесериалов и мультипликации в жанре фантастики.

Напомним, в Польше из-за пандемии предлагают отменить выборы и продолжить президентство Дуды.

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