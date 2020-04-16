В Польше из-за пандемии предлагают отменить выборы и продолжить президентство Дуды

КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Польше правящая партия "Право и справедливость" внесла в Сейм проект изменений в конституцию, предусматривающий продление президентского срока Анджея Дуды до 7 лет и отмену президентских выборов, намеченных на 10 мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Polskie radio.