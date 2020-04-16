В Польше из-за пандемии предлагают отменить выборы и продолжить президентство Дуды
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Польше правящая партия "Право и справедливость" внесла в Сейм проект изменений в конституцию, предусматривающий продление президентского срока Анджея Дуды до 7 лет и отмену президентских выборов, намеченных на 10 мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Polskie radio.
"Право и справедливость" внесли проект изменений в Конституцию в среду. Он предусматривает продление текущего срока полномочий президента Анджея Дуды до семи лет, а следовательно, отмену нынешних президентских выборов, назначенных на 10 мая", - говорится в сообщении.
Так, согласно проекту, предполагается семилетний срок полномочий президента без возможности переизбрания и одновременно продлевает срок полномочий нынешнего президента на два года (до 7 лет).
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В предложении депутатов также отмечается, что "выборы, назначенные до вступления в силу этого закона становятся недействительными".
Стоит отметить, что в обосновании конституционной поправки упоминается, среди прочего, о необходимости удержания стабильности по должности президента в ситуации "беспрецедентной угрозы для правовой и общественной безопасности граждан Республики Польша", связанной с эпидемией COVID-19.
Для внесения поправок в конституцию Польши требуется две трети голосов Сейма от большей половины общего состава. А также согласие Сената, в котором оппозиция имеет минимальное преимущество.
Как ранее сообщалось в УНН, с 19 апреля Польша начнет постепенно размораживать экономику.