У Польщі через пандемію пропонують скасувати вибори і продовжити президентство Дуди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. У Польщі правляча партія "Право і справедливість" внесла до Сейму проект змін в конституцію, що передбачає продовження президентського строку Анджея Дуди до 7 років і скасування президентських виборів, запланованих на 10 травня. Про це повідомляє УНН із посиланням на Polskie radio.