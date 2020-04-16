У Польщі через пандемію пропонують скасувати вибори і продовжити президентство Дуди
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. У Польщі правляча партія "Право і справедливість" внесла до Сейму проект змін в конституцію, що передбачає продовження президентського строку Анджея Дуди до 7 років і скасування президентських виборів, запланованих на 10 травня. Про це повідомляє УНН із посиланням на Polskie radio.
"Право і справедливість" внесли проект змін до конституції у середу. Він передбачає продовження поточного терміну повноважень президента Анджея Дуди до семи років, а отже, скасування цьогорічних президентських виборів, призначених на 10 травня", - йдеться у повідомленні.
Так, згідно з проектом, передбачається семирічний термін повноважень президента без можливості переобрання і одночасно продовжує термін повноважень нинішнього президента на два роки (до 7 років).
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У пропозиції депутатів також зазначається, що "вибори, призначені до набрання чинності цього закону стають недійсними".
Варто зазначити, що в обґрунтуванні конституційної поправки згадується, серед іншого, про необхідність утримання стабільності щодо посади президента в ситуації "безпрецедентної загрози для правової і суспільної безпеки громадян Республіки Польща", пов'язаної з епідемією COVID-19.
Для внесення поправок до конституції Польщі потрібно дві третини голосів Сейму від більшої половини загального складу. А також згоду Сенату, в якому опозиція має мінімальну перевагу.
Як раніше повідомлялося в УНН, з 19 квітня Польща почне поступово розморожувати економіку.