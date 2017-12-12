У США сенатори закликали Трампа подати у відставку через сексуальні домагання
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Сенатор Кірстен Гіллібранд та ще четверо сенаторів конгресу США закликали президента Дональда Трампа піти у відставку на тлі скандалу з обвинуваченнями у сексуальних домаганнях, передає УНН з посиланням на Politico.
“Президент Трамп повинен піти у відставку. Свідчення є достовірними, і їх чимало. Я чула розповіді цих жінок, і багато з них є дуже болючими”, - сказала Гіллібранд під час інтерв’ю на місцевому телебаченні.
Нью-йоркський демократ додала, що, якщо Трамп “не піде у відставку негайно”, тоді конгрес “повинен провести належне розслідування його поведінки і притягнути його до відповідальності”.
Раніше з подібними закликами вже виступили сенатори Берні Сандерс, Джефф Мерклі, Рон Вайден та Корі Букер після оголошення відставки сенатора Ела Франкена за звинуваченнями в сексуальних домаганнях.
Зазначимо, у понеділок, під час прес-конференції в Нью-Йорку, четверо з жінок, які звинуватили Трампа в сексуальних зловживаннях — Джесіка Лідс, Саманта Холві, Рейчел Крукс та Ліза Бойн — закликали Конгрес США провести розслідування звинуваченнь проти президента.
Як повідомляв УНН, Трамп звинуватив The New York Times у наклепі.