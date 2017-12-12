В США сенаторы призвали Трампа подать в отставку из-за сексуальных домогательств
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Сенатор Кирстен Гиллибранд и еще четверо сенаторов конгресса США призвали президента Дональда Трампа уйти в отставку на фоне скандала с обвинениями в сексуальных домогательствах, передает УНН со ссылкой на Politico.
"Президент Трамп должен уйти в отставку. Свидетельство являются достоверными, и их немало. Я слышала рассказы этих женщин, и многие из них являются очень болезненными", - сказала Гиллибранд во время интервью на местном телевидении.
Нью-йоркский демократ добавила, что, если Трамп "не пойдет в отставку немедленно", тогда конгресс "должен провести надлежащее расследование его поведения и привлечь его к ответственности".
Ранее с подобными призывами уже выступили сенаторы Берни Сандерс, Джефф Меркли, Рон Вайден и Кори Букер после объявления отставки сенатора Эла Франкена по обвинению в сексуальных домогательствах.
Отметим, в понедельник, во время пресс-конференции в Нью-Йорке, четверо из женщин, которые обвинили Трампа в сексуальных злоупотреблениях - Джессика Лидс, Саманта Холви, Рэйчел Крукс и Лиза Бойн - призвали Конгресс США провести расследование обвинения против президента.
Как сообщал УНН, Трамп обвинил The New York Times в клевете.