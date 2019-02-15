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У США Сенат затвердив нового міністра юстиції, ним став Вільям Барр

У США Сенат затвердив нового міністра юстиції, ним став Вільям Барр

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Голова Верховного суду США Джон Робертс у четвер привів до присяги Вільяма Барра в якості нового міністра юстиції і генерального прокурора країни. Фотографії церемонії опублікувала прес-служба Білого дому, повідомляє УНН з посиланням також на ряд ЗМІ США, зокрема The New York Times та Vanity Fair.

Церемонія пройшла в закритому режимі в Овальному кабінеті Білого дому в присутності президента Дональда Трампа, родичів Барра, а також ряду членів адміністрації.

Раніше Сенат Конгресу США більшістю голосів (54 проти 45) затвердив кандидатуру Барра. Трамп оголосив, що висуває Барра на пост генерального прокурора, на початку грудня. За словами президента, 68-річний Барр, який очолював міністерство юстиції ще за Джорджа Буша-старшого (з 1991 по 1993 рік), “користується повагою як серед республіканців, так і серед демократів”.

Барр під час слухань в юридичному комітеті Сенату щодо його кандидатури впевнено відповідав на питання законодавців, значна частина яких стосувалася розслідування спецпрокурором Робертом Мюллером ймовірних зв’язків між передвиборчою кампанією Трампа і владою РФ. Барр сказав, зокрема, що доповідь Мюллера за підсумками розгляду буде носити конфіденційний характер, вона може і не бути розголошеною. Барр запевнив законодавців, що зробить все можливе, щоб широка громадськість і конгресмени отримали якомога більше інформації про розслідування після його завершення.

Варто також додати, що Барр займав посаду міністра юстиції під час одного з найбільших суспільних скандалів у країні, пов’язаного зі справою Родні Кінга та найбільшими в історії расистськими бунтами у Лос-Анджелесі, навесні 1992 року в результаті якого загинули 63 особи та 2 383 людини отримали поранення.

Нагадуємо, Трамп знайшов спосіб закінчити шатдаун і отримати гроші на стіну, ввівши НП.

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