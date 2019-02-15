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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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В США Сенат утвердил нового министра юстиции, им стал Уильям Барр

В США Сенат утвердил нового министра юстиции, им стал Уильям Барр

Киев  •  УНН

 • 6198 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Председатель Верховного суда США Джон Робертс в четверг привел к присяге Уильяма Барра в качестве нового министра юстиции и генерального прокурора страны. Фотографии церемонии опубликовала пресс-служба Белого дома, сообщает УНН со ссылкой также на ряд СМИ США, в частности The New York Times и Vanity Fair.

Церемония прошла в закрытом режиме в Овальном кабинете Белого дома в присутствии президента Дональда Трампа, родственников Барра, а также ряда членов администрации.

Ранее Сенат Конгресса США большинством голосов (54 против 45) утвердил кандидатуру Барра. Трамп объявил, что выдвигает Барра на пост генерального прокурора, в начале декабря. По словам президента, 68-летний Барр, возглавлявший министерство юстиции еще при Джордже Буше — старшем (с 1991 по 1993 год), “пользуется уважением как среди республиканцев, так и среди демократов”.

Барр во время слушаний в юридическом комитете Сената по его кандидатуре уверенно отвечал на вопросы законодателей, значительная часть которых касалась расследования спецпрокурором Робертом Мюллером предполагаемых связей между предвыборной кампанией Трампа и властями РФ. Барр сказал, в частности, что доклад Мюллера по итогам разбирательства будет носить конфиденциальный характер, он может и не быть предан огласке. Барр заверил законодателей, что сделает все возможное, чтобы широкая общественность и конгрессмены получили как можно больше информации о расследовании после его завершения.

Стоит также добавить, что Барр занимал должность министра юстиции во время одного из крупнейших общественных скандалов в стране, связанного с делом Родни Кинга и крупнейшими в истории расистскими бунтами в Лос-Анджелесе, весной 1992 года в результате которого погибли 63 человека и 2 383 человека получили ранения.

Напоминаем, Трамп нашел способ закончить шатдаун и получить деньги на стену, введя ЧП.

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