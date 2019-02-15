В США Сенат утвердил нового министра юстиции, им стал Уильям Барр

Церемония прошла в закрытом режиме в Овальном кабинете Белого дома в присутствии президента Дональда Трампа, родственников Барра, а также ряда членов администрации.

Ранее Сенат Конгресса США большинством голосов (54 против 45) утвердил кандидатуру Барра. Трамп объявил, что выдвигает Барра на пост генерального прокурора, в начале декабря. По словам президента, 68-летний Барр, возглавлявший министерство юстиции еще при Джордже Буше — старшем (с 1991 по 1993 год), “пользуется уважением как среди республиканцев, так и среди демократов”.

Барр во время слушаний в юридическом комитете Сената по его кандидатуре уверенно отвечал на вопросы законодателей, значительная часть которых касалась расследования спецпрокурором Робертом Мюллером предполагаемых связей между предвыборной кампанией Трампа и властями РФ. Барр сказал, в частности, что доклад Мюллера по итогам разбирательства будет носить конфиденциальный характер, он может и не быть предан огласке. Барр заверил законодателей, что сделает все возможное, чтобы широкая общественность и конгрессмены получили как можно больше информации о расследовании после его завершения.

Стоит также добавить, что Барр занимал должность министра юстиции во время одного из крупнейших общественных скандалов в стране, связанного с делом Родни Кинга и крупнейшими в истории расистскими бунтами в Лос-Анджелесе, весной 1992 года в результате которого погибли 63 человека и 2 383 человека получили ранения.

Напоминаем, Трамп нашел способ закончить шатдаун и получить деньги на стену, введя ЧП.