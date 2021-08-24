Процвітаюча і безпечна Україна відповідає інтересам США - Блінкен

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Держсекретар США Ентоні Блінкен привітав українців з Днем Незалежності та заявив, що США і далі підтримуватимуть євроатлантичну інтеграцію України та боротьбу з російською агресією. Про це пише УНН з посиланням на заяву, оприлюднену Держдепом США.

Деталі

Від імені США Блінкен написав, що тридцять років тому Верховна Рада України зробила для України сміливий вибір, взявши новий курс на незалежну, демократичну і суверенну державу, засновану на європейських цінностях. За три десятиліття, що минули після цього історичного рішення, за його словами, траєкторія України в її євроатлантичному майбутньому була ясна, і український народ може пишатися своїми досягненнями.

Цитата

“Протягом усього цього періоду Сполучені Штати підтримували вас. Ми твердо переконані в тому, що демократична, процвітаюча і безпечна Україна відповідає інтересам не тільки народу України, але також Сполучених Штатів та міжнародної спільноти. Ми продовжимо підтримувати вас у ваших зусиллях по досягненню ваших євроатлантичних прагнень, відновленню і забезпечення безпеки міжнародно визнаних кордонів України і захисту від агресії Росії. Ваші поточні зусилля з реформування є ключем до досягнення цих цілей, і ми залишаємося вашим близьким партнером у вашій роботі по просуванню зусиль по боротьбі з корупцією, сприяння економічному зростанню та виконання обіцянок Революції гідності”, — написав Блінкен.

“Сполучені Штати віддані зміцненню наших відносин з Україною, оскільки ми разом працюємо над побудовою благополучного майбутнього для всіх українців. Вітаємо з 30-річчям незалежності!” — додав він.

Доповнення

З нагоди 30-річчя незалежності України, Президент Володимир Зеленський отримав вітання від лідерів Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Великої Британії, Швеції, Нідерландів, Єгипту, Саудівської Аравії та низки інших країн.

Президент США Джозеф Байден у своєму листі на адресу Глави Української держави відзначив, що українська історія сповнена прагнення до незалежності, починаючи з часів Володимира Великого й донині.

“Сьогодні ми бачимо нове покоління українців, які роблять усе можливе, щоб захистити свободу: від рішучих воїнів, які боронять країну проти російської агресії на сході, до реформаторів у владі та громадянському суспільстві, які борються з корупційними мережами, що тривалий час роз’їдали Україну зсередини”, — написав Байден.

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