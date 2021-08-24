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Процветающая и безопасная Украина соответствует интересам США - Блинкен

Процветающая и безопасная Украина соответствует интересам США - Блинкен

Киев  •  УНН

 • 20765 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил украинцев с Днем Независимости и заявил, что США и дальше будут поддерживать евроатлантическую интеграцию Украины и борьбу с российской агрессией. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление, обнародованное Госдепом США.

Детали

От имени США Блинкен написал, что тридцать лет назад Верховная Рада Украины сделала для Украины смелый выбор, взяв новый курс на независимое, демократическое и суверенное государство, основанное на европейских ценностях. За три десятилетия, прошедшие после этого исторического решения, по его словам, траектория Украины в ее евроатлантическом будущем была ясна, и украинский народ может гордиться своими достижениями.

Цитата

"В течение всего этого периода Соединенные Штаты поддерживали вас. Мы твердо убеждены в том, что демократическая, процветающая и безопасная Украина отвечает интересам не только народа Украины, но также США и международного сообщества. Мы продолжим поддерживать вас в ваших усилиях по достижению ваших евроатлантических стремлений, восстановлению и обеспечению безопасности международно признанных границ Украины и защиты от агрессии России. Ваши текущие усилия по реформированию является ключом к достижению этих целей, и мы остаемся вашим близким партнером в вашей работе по продвижению усилий по борьбе с коррупцией, содействию экономическому росту и выполнению обещаний Революции достоинства", - написал Блинкен.

"Соединенные Штаты привержены укреплению наших отношений с Украиной, поскольку мы вместе работаем над построением благополучного будущего для всех украинцев. Поздравляем с 30-летием независимости!" - добавил он.

Дополнение

По случаю 30-летия независимости Украины, Президент Владимир Зеленский получил поздравления от лидеров Соединенных Штатов Америки, Германии, Великобритании, Швеции, Нидерландов, Египта, Саудовской Аравии и ряда других стран.

Президент США Джозеф Байден в своем письме в адрес Главы Украинского государства отметил, что украинская история полна стремления к независимости, начиная со времен Владимира Великого и по сей день.

"Сегодня мы видим новое поколение украинцев, которые делают все возможное, чтобы защитить свободу от решительных воинов, защищают страну против российской агрессии на востоке, к реформаторам во власти и гражданском обществе, которые борются с коррупционными сетями, что длительное время разъедали Украина изнутри", - написал Байден.

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