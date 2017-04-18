У США розшукують підозрюваного у вбивстві, яке він транслював у Facebook
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Влада США закликала до загальнонаціонального пошуку підозрюваного в стрілянині зі смертельними наслідками, яку він транслював у Facebook, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Поліцейські заявляють, що підозрюваний вистрілив у 74-річного чоловіка 16 квітня на вулиці в Клівленді, штат Огайо. У поліції вважають, що підозрюваний вибрав свою жертву випадково.
Поліція закликала жителів Огайо і сусідніх штатів бути напоготові, оскільки підозрюваний досі не затриманий та озброєний.
За інформацію, яка сприятиме затриманню чоловіка, пропонують винагороду в розмірі 50 тисяч доларів.
Як повідомляв УНН, внаслідок стрілянини в нічному клубі в Огайо (США) дев'ятеро людей отримали поранення.