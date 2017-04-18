В США разыскивают подозреваемого в убийстве, которое он транслировал в Facebook
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Власти США призвали к общенациональному поиску подозреваемого в стрельбе со смертельным исходом, которую он транслировал в Facebook, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Полицейские заявляют, что подозреваемый выстрелил в 74-летнего мужчину 16 апреля на улице в Кливленде, штат Огайо. В полиции считают, что подозреваемый выбрал свою жертву случайно.
Полиция призвала жителей Огайо и соседних штатов быть начеку, поскольку подозреваемый до сих пор не задержан и вооружен.
За информацию, которая будет способствовать задержанию мужчины, предлагают вознаграждение в размере 50 тыс. долларов.
Как сообщал УНН, в результате стрельбы в ночном клубе в Огайо (США) девять человек получили ранения.