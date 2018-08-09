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У США розповіли, кого торкнуться нові санкції проти Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. Санкції США стосовно Росії будуть спрямовані на експорт товарів, пов'язаних з національною безпекою, включаючи такі сектори, як спеціалізовані нафтові і газові технології, а також деяку електроніку та сенсорне обладнання. Про це заявив у четвер офіційний представник державного департаменту США, передає УНН з посиланням на Reuters.

У США розповіли, кого торкнуться нові санкції проти Росії

Відповідаючи на питання про те, чи будуть санкції застосовуватись безпосередньо до найбільшої авіакомпанії в Росії "Аерофлот", чиновник зазначив, що вони не будуть робити цього, але можуть теоретично вплинути на компанію, якщо вона намагатиметься імпортувати будь-які товари, на які поширюються санкції.

Як повідомляв УНН, за словами офіційного представника США, що виступав на умовах анонімності, нові санкції США проходитимуть у два етапи. На першому американська адміністрація планує накласти "презумпцію відмови" щодо продажу Росії технологій США, " чутливих з точки зору національної безпеки", які вимагають схвалення федерального уряду.

Такі технології часто використовувались для створення виробів, зокрема електронних пристроїв, а також калібрувального обладнання. Експорт раніше був дозволений на індивідуальній основі.

У разі невиконання, додав чиновник, другому раунду "драконівських" санкцій буде надано зелене світло. Це може стосуватися заборони використання російськими авіакомпаніями американських аеропортів.

Нагадаємо, Держдепартамент США у середу, 8 серпня оголосив, що введе проти Росії нові санкції через отруєння Сергія та Юлії Скрипаль у британському Солсбері.

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