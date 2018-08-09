У США розповіли, кого торкнуться нові санкції проти Росії

Відповідаючи на питання про те, чи будуть санкції застосовуватись безпосередньо до найбільшої авіакомпанії в Росії "Аерофлот", чиновник зазначив, що вони не будуть робити цього, але можуть теоретично вплинути на компанію, якщо вона намагатиметься імпортувати будь-які товари, на які поширюються санкції.



Як повідомляв УНН, за словами офіційного представника США, що виступав на умовах анонімності, нові санкції США проходитимуть у два етапи. На першому американська адміністрація планує накласти "презумпцію відмови" щодо продажу Росії технологій США, " чутливих з точки зору національної безпеки", які вимагають схвалення федерального уряду.



Такі технології часто використовувались для створення виробів, зокрема електронних пристроїв, а також калібрувального обладнання. Експорт раніше був дозволений на індивідуальній основі.



У разі невиконання, додав чиновник, другому раунду "драконівських" санкцій буде надано зелене світло. Це може стосуватися заборони використання російськими авіакомпаніями американських аеропортів.



Нагадаємо, Держдепартамент США у середу, 8 серпня оголосив, що введе проти Росії нові санкції через отруєння Сергія та Юлії Скрипаль у британському Солсбері.



