В США рассказали, кого коснутся новые санкции против России

Отвечая на вопрос о том, будут ли санкции применяться непосредственно к самой авиакомпании в России "Аэрофлот", чиновник отметил, что они не будут делать этого, но могут теоретически повлиять на компанию, если она будет пытаться импортировать любые товары, на которые распространяются санкции.



Как сообщал УНН, по словам официального представителя США, который выступал на условиях анонимности, новые санкции США будут проходить в два этапа. На первом американская администрация планирует наложить "презумпцию отказа" о продаже России технологий США, "чувствительных с точки зрения национальной безопасности", которые требуют одобрения федерального правительства.



Такие технологии часто использовались для создания изделий, в том числе электронных устройств, а также калибровочного оборудования. Экспорт ранее был разрешен на индивидуальной основе.



В случае невыполнения, добавил чиновник, второму раунду "драконовских" санкций будет предоставлено зеленый свет. Это может касаться запрета использования российскими авиакомпаниями американских аэропортов.



Напомним, Госдепартамент США в среду, 8 августа объявил, что введет против России новые санкции из-за отравления Сергея и Юлии Скрипач в британском Солсбери.



