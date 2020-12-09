У США розбився винищувач F-16

“Коли стався інцидент, літак виконував планове тренування з одним пілотом на борту”, — йдеться в заяві Нацгвардії штату, розміщеній на її офіційній сторінці в Facebook.

На місці події знаходяться аварійні служби, вказують військові. Причини аварії невідомі, триває розслідування інциденту.

Нагадаємо, раніше в Росії біля Хабаровська розбився бомбардувальник Су-34. За даними військового округу, літак розбився “при проведенні планового навчально-тренувального польоту”.