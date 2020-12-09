У США розбився винищувач F-16
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Винищувач F-16 Fighting Falcon, що належить підрозділу ВПС Національної гвардії штату Вісконсін, зазнав аварії під час тренувального польоту у вівторок увечері в районі Верхнього півострова Мічигану. На борту був один пілот, його стан поки невідомий, пише УНН.
“Коли стався інцидент, літак виконував планове тренування з одним пілотом на борту”, — йдеться в заяві Нацгвардії штату, розміщеній на її офіційній сторінці в Facebook.
На місці події знаходяться аварійні служби, вказують військові. Причини аварії невідомі, триває розслідування інциденту.
Нагадаємо, раніше в Росії біля Хабаровська розбився бомбардувальник Су-34. За даними військового округу, літак розбився “при проведенні планового навчально-тренувального польоту”.