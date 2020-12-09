В США разбился истребитель F-16

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Истребитель F-16 Fighting Falcon, принадлежащий подразделению ВВС Национальной гвардии штата Висконсин, потерпел крушение во время тренировочного полета во вторник вечером в районе Верхнего полуострова Мичигана. На борту был один пилот, его состояние пока неизвестно, пишет УНН.