В США разбился истребитель F-16
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Истребитель F-16 Fighting Falcon, принадлежащий подразделению ВВС Национальной гвардии штата Висконсин, потерпел крушение во время тренировочного полета во вторник вечером в районе Верхнего полуострова Мичигана. На борту был один пилот, его состояние пока неизвестно, пишет УНН.
“Когда произошел инцидент, самолет выполнял плановую тренировку с одним пилотом на борту”, — говорится в заявлении Нацгвардии штата, размещенном на ее официальной странице в Facebook.
На месте происшествия находятся аварийные службы, указывают военные. Причины крушения неизвестны, идет расследование инцидента.
Напомним, ранее в России возле Хабаровска разбился бомбардировщик Су-34. По данным военного округа, самолет разбился “при проведении планового учебно-тренировочного полета”.