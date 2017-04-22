У США росіянина засудили до 27 років в'язниці за кібершахрайство
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Федеральний суд у Сіетлі засудив російського громадянина Романа Селезньова до 27 років позбавлення волі у справі про кібершахрайстві, передає УНН з посиланням на ВВС.
“У серпні минулого року Роман Селезньов, син депутата Держдуми від ЛДПР Валерія Селезньова, був визнаний винним у шахрайстві, комп’ютерному зламі, зберіганні незаконно придбаних кредиток і розкраданні особистих даних”, — йдеться в повідомленні.
У письмовій заяві, яку зачитав адвокат, Р.Селезньов назвав вирок “рівносильним смертному” і “незаслуженим” та попросив допомоги у російської влади.
“Як громадянин Росії я шлю повідомлення офіційним особам моєї країни: будь ласка, допоможіть мені, я вас благаю”, — йдеться у заяві.
У липні 2014 року Р.Селезньова заарештували агенти спецслужб США на Мальдівських островах і його негайно передали американській владі. МЗС Росії тоді заявило, що розцінює його арешт як викрадення.
За даними слідства, в комп’ютері Р.Селезньова виявили 1,7 млн вкрадених номерів кредитних карт, а загалом він вкрав майже три млн номерів. Сторона звинувачення стверджує, що Р.Селезньов своїми діями завдав шкоди на 170 млн доларів.