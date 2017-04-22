В США россиянина приговорили к 27 годам тюрьмы за кибермошенничество

“В августе прошлого года Роман Селезнев, сын депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева, был признан виновным в мошенничестве, компьютерном взломе, хранении незаконно приобретенных кредиток и хищении личных данных”, — говорится в сообщении.

В письменном заявлении, которое зачитал адвокат, Р.Селезньов назвал приговор “равносильным смертному” и “незаслуженным” и попросил помощи у российских властей.

“Как гражданин России я шлю сообщения официальным лицам моей страны: пожалуйста, помогите мне, я вас умоляю”, — говорится в заявлении.

В июле 2014 года Р.Селезньова арестовали агенты спецслужб США на Мальдивских островах и его немедленно передали американским властям. МИД России тогда заявило, что расценивает его арест как похищение.

По данным следствия, в компьютере Р.Селезньова обнаружили 1700000 украденных номеров кредитных карт, а в целом он украл почти три млн номеров. Сторона обвинения утверждает, что Р.Селезньов своими действиями нанес ущерб на 170 млн долларов.