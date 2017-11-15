У США повідомили подробиці стрілянини біля школи

За словами правоохоронців, зловмисник, ймовірно, через сварку з сусідом, відкривав стрілянину навмання по перехожим у семи різних місцях в окрузі Техама.

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Одним з цих місць стала початкова школа, де чоловік вийшов на шкільний майданчик та вистрілив по вікнах та стінах з гвинтівки. Школа була зачинена, а двері були замкнені, тому через шість хвилин він пішов. Пізніше стрілець був убитий поліцією.

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Нагадаємо, у результаті стрілянини в нічному клубі американського міста Гері (штат Індіана) постраждали вісім людей.