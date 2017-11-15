В США сообщили подробности стрельбы у школы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Четыре человека были убиты и не менее 10 получили ранения во время стрельбы в Северной Калифорнии возле школы, но ситуация могла быть намного хуже. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местную полицию, передает УНН.
По словам правоохранителей, злоумышленник, вероятно, из-за ссоры с соседом, открывал стрельбу наугад по прохожим в семи различных местах в округе Техама.
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Одним из этих мест стала начальная школа, где человек вышел на школьную площадку и выстрелил по окнам и стенам из винтовки. Школа была закрыта, а двери были заперты, поэтому через шесть минут он ушел. Позже стрелок был убит полицией.
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Напомним, в результате стрельбы в ночном клубе американского города Гэри (штат Индиана) пострадали восемь человек.