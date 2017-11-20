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У США помер серійний вбивця Чарльз Менсон

У США помер серійний вбивця Чарльз Менсон

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Серійний вбивця Чарльз Менсон помер у США, передає УНН з посиланням на ABC News.

Як повідомляє телеканал ABC News, з посиланням на представника в'язниці, американський серійний убивця, який відбував довічне покарання помер у віці 83 років.

Раніше він був госпіталізований через проблеми зі здоров’ям.

Довідка УНН: Чарльз Менсон, глава “комуни” вбивць “Сім’я”, засуджений на довічне ув’язнення за вбивство свого приятеля Гері Хінмена влітку 1969 року. У серпні того ж року учасники угрупування Менсона вбили дружину Романа Поланскі Шерон Тейт, яка перебувала в той момент на восьмому місяці вагітності. В даний час йому 82 роки, в 2027 році Менсону буде надана можливість подати прохання про дострокове звільнення.

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