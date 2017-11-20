В США умер серийный убийца Чарльз Мэнсон

Как сообщает телеканал ABC News со ссылкой на представителя тюрьмы, американский серийный убийца, который отбывал пожизненное наказание умер в возрасте 83 лет.

Ранее он был госпитализирован из-за проблем со здоровьем.

Справка: Чарльз Мэнсон, глава "коммуны" убийц "Семья", приговорен к пожизненному заключению за убийство своего приятеля Гэри Хинмэна летом 1969 года. В августе того же года участники группировки Мэнсона убили жену Романа Полански Шэрон Тейт, находившаяся в тот момент на восьмом месяце беременности. В настоящее время ему 82 года, в 2027 году Мэнсону будет предоставлена ​​возможность подать прошение о досрочном освобождении.