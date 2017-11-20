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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 21352 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 51375 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 70932 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 77747 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 78140 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 62829 просмотра

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В США умер серийный убийца Чарльз Мэнсон

В США умер серийный убийца Чарльз Мэнсон

Киев  •  УНН

 • 30197 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Серийный убийца Чарльз Мэнсон умер в США, передает УНН со ссылкой на ABC News.

Как сообщает телеканал ABC News со ссылкой на представителя тюрьмы, американский серийный убийца, который отбывал пожизненное наказание умер в возрасте 83 лет.

Ранее он был госпитализирован из-за проблем со здоровьем.

Справка: Чарльз Мэнсон, глава "коммуны" убийц "Семья", приговорен к пожизненному заключению за убийство своего приятеля Гэри Хинмэна летом 1969 года. В августе того же года участники группировки Мэнсона убили жену Романа Полански Шэрон Тейт, находившаяся в тот момент на восьмом месяце беременности. В настоящее время ему 82 года, в 2027 году Мэнсону будет предоставлена ​​возможность подать прошение о досрочном освобождении.

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